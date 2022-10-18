北市熊好券2.0 統一超商開放ibon登記抽券

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台北市推出「台北熊好券2.0」，提供住宿、購物等6種多元票券；統一超商全台超過6500台ibon機台即日起開放登記抽券，至24日下午6時，中獎者下載台北通APP即能領券。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月18日

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台北市今天宣布推出「台北熊好券2.0」，提供住宿、購物等6種多元票券；登記管道之一包括統一超商提供超過6500台ibon機台供民眾登記抽券，登記至24日下午6時，中獎者下載台北通APP即能領券。

台北市政府今天宣布展開台北熊好券2.0意願登記，這次登記除了使用台北通APP外，也新增以自然人憑證或健保卡至熊好券2.0登記專區網頁登記，或前往7-ELEVEN的ibon機登記。

台北熊好券2.0提供住宿、購物等多達6種多元票券，包含市集券、住宿券、饗購券、藝文券、運動券，以及加碼農好券，鼓勵民眾一同支持在地商品。統一超商下午下午2時至24日下午6時止，開放超過6500台ibon便利生活站提供「台北熊好券2.0登記服務」。

統一超商以新聞稿說明，到7-ELEVEN登記抽「台北熊好券2.0」只需要5步驟即可完成，先到ibon機台首頁點選「台北熊好券2.0」，插入自然人憑證、健保卡（7歲以下不適用）或是悠遊卡（需綁訂台北通APP）、輸入手機號碼等資料後，列印ibon小白單即代表完成意願登記。

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統一超商補充，中獎者下載台北通APP即能領券，詳情可上台北市政府熊好券官方網站查詢。

北市熊好券2.0今天下午開始登記，不用排序、民眾直接從6種票券中勾選2種，25日抽籤完，獲得票券後就可用；熊好券2.0分為6種，分別為住宿券500元2張、響購券100元5張、市集券100元10張、運動券100元5張、藝文券100元5張、農好券100元5張，預計共發行69.6萬份。（編輯：郭無患）1111018