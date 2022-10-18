2024建城400年 力促日台交流高峰會移師台南

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（中央社記者張榮祥台南18日電）國境重啟，台南官民組團前往日本推動城市交流觀光，且為2024建城400年暖身，力促日台交流高峰會移師台南，日本多個城市也允諾來訪。

台南市政府結合民間團體組成交流團，於13日國境重啟後走訪日本中國、四國及近畿地區，推動城市外交及台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後國際觀光推廣，昨天返台。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，交流團首日拜會山口縣政府，討論縣市締盟及觀光互惠事宜，隔天觀旅局長郭貞慧代表市府參加高知縣的第8屆日台交流高峰會，邀請在場逾470名來賓參加台南建城400年活動。

交流團及和歌山縣議員們達成落實兩市圖書館交流之約，且向仙台市邀請東北樂天金鷲隊到台南冬訓。交流團也在大阪提及未來透過美食觀光交流、開啟城市交流締約的可能性。

觀旅局表示，台南2024年即將迎來建城400年，交流團推廣台南安全旅遊、美食及伴手禮、特色景點介紹、觀光活動等，且力促日台交流高峰會2024年移師台南，也獲得多個城市允諾將安排訪問台南。

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觀旅局人員說，日本觀光客佔台南國際旅遊產值1/3，一直是台南國際觀光重點耕耘的市場；台南2015年起持續在日本舉辦各式展覽與觀光推介活動，透過台南風展品、表演與文化活動、台南觀光代言人，發送台南各種美好風貌。

隨著疫情緩和，市府積極布局日本旅遊市場，今年9月參展2022 Taiwan Plus「台灣吉日」生活節，參加第八屆日台交流高峰會，計畫年底參展2022大阪光之饗宴台南燈區，積極開拓日本城市包機，將台南國際觀光推回疫情前盛況。（編輯：黃世雅）1111018