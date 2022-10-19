台南竹溪營造 揭開哈赫拿爾森林神秘面紗

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台南市長黃偉哲（中）19日主持台南市南區「竹溪水岸改善及環境營造工程」開工典禮，這項工程將揭開竹溪下游哈赫拿爾森林的神秘面紗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月19日

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市竹溪營造有目共睹，如今已成知名打卡景點，市府持續往上游推進，也就是荷據時期就已存在的哈赫拿爾森林，不僅將種植原生樹種，也維持森林健康度及原生水生植物保育。

台南市長黃偉哲今天主持台南市南區「竹溪水岸改善及環境營造工程」開工典禮，這項工程獲得中央前瞻計畫補助，同時延續竹溪一期及二期的營造成果。

黃偉哲表示，竹溪曾被詬病為臭水溝，台南市開啟一系列竹溪整治計畫，開闊整體河岸空間，結合水質改善及水岸空間、植被營造，使竹溪成為親切可人的美麗溪流及台南府城的嶄新門面。

台南市政府發布新聞稿指出，竹溪一期及二期第一階段工程，以營造都會休閒水岸及體育園區為主，提供竹溪水岸運動、休閒遊憩空間；沿著金湯橋往上游前進，就到了台南市區最珍貴的一片原始森林。

竹溪上游原始森林早存在於荷據時期地圖，稱為哈赫拿爾森林，也是此次工程位置，從竹溪橋到金湯橋共約400公尺。

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水利局表示，「竹溪水岸改善及環境營造」涉及歷史久遠的哈赫拿爾森林，工程將完整保留森林原始風貌，以低密度開發手法保留水岸自然生態，規劃洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，從都會休閒轉換為森林生態探索的竹溪水岸環境。

竹溪整體工程以自然為本，且將改善竹溪橋至金湯橋間部分坍塌河段護岸及垂直護岸，適度清淤疏濬，避免堵塞造成上游河段溢淹，並種植原生樹種，維持森林健康度及原生水生植物保育，讓人得以慢慢揭開哈赫拿爾森林的神秘面紗，以不同視角感受竹溪自然的美。（編輯：謝雅竹）1111019