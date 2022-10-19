更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南竹溪營造 揭開哈赫拿爾森林神秘面紗

2022/10/19 12:15（10/19 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（中）19日主持台南市南區「竹溪水岸改善及環境營造工程」開工典禮，這項工程將揭開竹溪下游哈赫拿爾森林的神秘面紗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月19日
台南市長黃偉哲（中）19日主持台南市南區「竹溪水岸改善及環境營造工程」開工典禮，這項工程將揭開竹溪下游哈赫拿爾森林的神秘面紗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市竹溪營造有目共睹，如今已成知名打卡景點，市府持續往上游推進，也就是荷據時期就已存在的哈赫拿爾森林，不僅將種植原生樹種，也維持森林健康度及原生水生植物保育。

台南市長黃偉哲今天主持台南市南區「竹溪水岸改善及環境營造工程」開工典禮，這項工程獲得中央前瞻計畫補助，同時延續竹溪一期及二期的營造成果。

黃偉哲表示，竹溪曾被詬病為臭水溝，台南市開啟一系列竹溪整治計畫，開闊整體河岸空間，結合水質改善及水岸空間、植被營造，使竹溪成為親切可人的美麗溪流及台南府城的嶄新門面。

台南市政府發布新聞稿指出，竹溪一期及二期第一階段工程，以營造都會休閒水岸及體育園區為主，提供竹溪水岸運動、休閒遊憩空間；沿著金湯橋往上游前進，就到了台南市區最珍貴的一片原始森林。

竹溪上游原始森林早存在於荷據時期地圖，稱為哈赫拿爾森林，也是此次工程位置，從竹溪橋到金湯橋共約400公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水利局表示，「竹溪水岸改善及環境營造」涉及歷史久遠的哈赫拿爾森林，工程將完整保留森林原始風貌，以低密度開發手法保留水岸自然生態，規劃洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，從都會休閒轉換為森林生態探索的竹溪水岸環境。

竹溪整體工程以自然為本，且將改善竹溪橋至金湯橋間部分坍塌河段護岸及垂直護岸，適度清淤疏濬，避免堵塞造成上游河段溢淹，並種植原生樹種，維持森林健康度及原生水生植物保育，讓人得以慢慢揭開哈赫拿爾森林的神秘面紗，以不同視角感受竹溪自然的美。（編輯：謝雅竹）1111019

黃偉哲
台南4年人口減少逾2萬 黃偉哲：少子化全國現象 謝龍介再批文旦滯銷 黃偉哲競總：選舉炒作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族