消基會調查逾8成壯世代認購物遭歧視 籲消費平權

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）消基會今天公布調查，700多名50歲以上壯世代的受訪者，超過8成認為購物時曾遭歧視，消基會認為企業應重塑壯世代的消費文化，達到消費平權並掌握高齡社會下的消費主力。

消基會這份調查是協助「壯世代教科文協會」辦理，於今年8月22日至9月4日，以網路問卷方式調查，有效樣本數723份，調查對象是50歲以上民眾，題目設計涵蓋12種消費情境。

壯世代教科文協會認為，台灣一半的人超過50歲，台灣正以全世界最快的速度老化，有500萬人正湧進退休市場，這些人是壯世代，但政策卻仍停留在長照、安養、福利的60年代的舊框架，產業也忽視高齡人口成為主力消費群的現實。

消基會說，這項調查依感受給予0至10分，分別是：0分無感、1至3分輕度、4至7分中度，8至10分重度。結果顯示在4個消費情境感到遭歧視的情形，在產品面（如包裝、說明文字）高達89%受訪者有感；通路面（如陳列、客訴管道）85%有感；文化面（如促銷文字、符碼）81%有感；態度面（如店員用詞、眼神）74%有感。

調查也顯示，在「產品設計僅考量美觀，說明文字字體較小，讓您感到不易閱讀」部分，受訪者中89%有感，重度有感占50%。

另在「時尚、流行等刊物，多以年輕貌美模特兒為主，讓您感到自己被認定與流行時尚絕緣，不適合去潮店或做時髦打扮」部分，受訪者中82%有感，重度有感達35%。

其他超過8成以上有感的情境，還包括：「商品或服務均強調特定年齡限定，而不是以身體實際狀況評估」，例如：50歲以上的撫紋保養品、強度較高的戶外活動限制50歲以上參加；「商店的商品陳列對您而言不太友善」，例如：高度不利拿取、貨架標籤無放大鏡等輔助閱讀工具，造成商品挑選不便。

消基會從整體調查分析，60至69歲對消費遭歧視的重度感受比例最高，代表退休前後者，對於仍值壯年卻被社會視為弱者的處境，已敏感察覺到。

消基會表示，基於消費平權，企業應刻不容緩形塑新消費文化，不但阻止歧視被複製，更可掌握高齡社會下的消費主力。（編輯：陳政偉）1111020