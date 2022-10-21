東京農業資材展 台灣館估商機2000萬元
2022/10/21 16:45（10/21 16:51 更新）
農委會補助財團法人農業科技研究院整合6家潛力農業資材及設施業者設置2022日本東京農業資材展台灣館，參展期間逾500人次買家參觀，並有54家業者有意願代理或經銷，後續商機預估可達新台幣2000萬元。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月21日
（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會今天說，補助財團法人農業科技研究院整合6家潛力農業資材及設施業者設置台灣館，12日至14日參加2022日本東京農業資材展，逾500人次買家參觀，估商機新台幣2000萬元。
行政院農業委員會科技處發布新聞指出，「2022東京農業資材展（Agritech Tokyo 2022）」為日本東京農業畜牧展覽會（Agri Week Tokyo）4大展之一，匯集歐、亞、美三大洲參展商與買家，是台灣拓展國際農業技術市場的重要平台，因應日本11日邊境全面開放，補助農科院整合業者設置台灣館（Taiwan Pavilion）參展。
科技處說，今年參展業者達517家，逾3萬人次參觀，並有新加坡、越南、菲律賓等國買家前往，是從103年迄今第7次打造台灣館參展，參展企業包含農業機械、園藝設施及農畜資材製造等領域，其中合台生化股份有限公司的觀賞魚飼料添加物，以微生物發酵萃取為核心提高魚類免疫力，獲買家青睞，現場取得訂單。
另外，科技處指出，為了強化參展效益，並與台灣農業設施協會共同合作，在展前預先拜會日本資材通路商CAINZ及伊藤忠商事集團旗下溫室薄膜製造子公司TAKIRON，以利掌握市場通路現況與需求。
展期期間，也安排國立嘉義大學助理教授龔毅主講「台灣農業設施產業的發展趨勢」，藉此爭取買家肯定。還有邀請知名園藝設施加溫設備業者到場參觀交流。
綜合上述規劃與執行，科技處統計，12至14日3天展期，獲得超過500人次買家參觀，並有54家業者有意願代理或經銷，後續商機預估可達2000萬元。（編輯：管中維）1111021
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