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晚間變天 23日起溫度轉涼、水氣增

2022/10/21 17:20（10/21 17:40 更新）
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中央氣象局表示，23日起北部、東半部及恆春半島要留意雨勢。圖為台北中山區民眾撐傘逛街。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，23日起北部、東半部及恆春半島要留意雨勢。圖為台北中山區民眾撐傘逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北21日電）中央氣象局表示，今天晚上天氣就會開始有些變化，23日起受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，屆時北部、東半部及恆春半島要留意雨勢，溫度也會逐漸轉涼。

中央氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1006百帕，今天下午2時在北緯20.3度，東經123.0度，即在恆春東南東方300公里的海面上，向西移動，時速22公里，今、明（21日、22日）2天巴士海峽及東沙島海面將有8至9級強陣風且風浪偏大，在巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻特別注意，並隨時注意最新氣象資訊。

氣象局表示，今天至明晨台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

中央氣象局預報員趙竑今天表示，晚上起天氣就會開始有些變化，23日水氣比較多，受到熱帶性低氣壓影響，北部、東半部及恆春半島有降雨，基隆北海岸還有大台北山區、宜蘭及花蓮有局部大雨機會，22日晚上到23日宜蘭有局部豪雨發生機率。

趙竑指出，24日到25日轉乾，只有大台北、東北部及東部有短暫雨，東南部有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。

溫度方面，氣象局說，基本上今明2天溫度差不多，23日溫度會下降，白天在北部高溫只有攝氏23度到24度，其他都是26度到29度附近，24日到26日清晨北台灣最低20度到21度，其他都是22度到23度，26日後溫度則會逐漸回升。（編輯：陳政偉）1111021

中央氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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