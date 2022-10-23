倫敦東亞電影節 觀光局宣傳台灣鐵道旅遊

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（中央社台北23日電）台灣自10月中旬起逐步開放邊境，入境無需強制隔離。交通部觀光局為加強行銷赴台旅遊，22日在英國規模最大的亞洲影展「倫敦東亞電影節」舉行「台灣之夜」，發放文宣並提供觀眾品嚐台灣小吃。

倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festiva）19日至30日舉行，期間放映10部台灣電影，22日晚間在導演樓一安作品「該死的阿修羅」放映會後，觀光局駐倫敦辦事處在劇院當場舉行小型招待會。

現場提供鹽酥雞、酥炸豆腐、鳳梨酥、餃子等台灣小點，陸續有近150位文化藝術、教育學術、媒體等領域人士參與，其中包括約15名英國本地旅遊業者。

觀光局駐倫敦辦事處指出，台灣擁有豐富觀光資源，包括特色小鎮、山光海景、多元文化，型態也很多樣，此次著重宣傳鐵道觀光及沿途各有特色的人文景致，恰好與台灣參展影片的多層次樣貌相呼應，期待吸引國際旅客赴台體驗。

辦事處偕文化部駐英國代表處文化組與影展合作，在開幕、閉幕活動及每一部參展影片放映前，播放台灣鐵道旅遊國際宣傳影片，總計超過40場次。

辦事處10月18日至11月18日也舉辦線上「Taiwan! I am Back!」活動，只要對辦事處的Instagram或臉書專頁按讚分享並上傳台灣旅遊照片，同時標註@TourTaiwanTTB，就有機會抽中精美好禮。（編輯：高照芬）