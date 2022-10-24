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國際技能競賽多倫多賽場 台灣選手林宗漢勇奪優勝

2022/10/24 10:50（10/24 11:01 更新）
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台灣選手林宗漢（中）在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽工業機械類別競賽勇奪優勝，駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲（左）代表政府轉頒總統及副總統賀電。右為台灣代表團團長謝旻淵。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
台灣選手林宗漢（中）在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽工業機械類別競賽勇奪優勝，駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲（左）代表政府轉頒總統及副總統賀電。右為台灣代表團團長謝旻淵。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
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（中央社記者胡玉立多倫多23日專電）台灣選手林宗漢日前在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽中勇奪優勝佳績，駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲今天代表政府轉頒總統及副總統賀電，恭賀台灣代表團在國際場域為國爭光。

「國際技能競賽」（WorldSkills Competition）由國際技能組織（WorldSkills International, WSI）每兩年舉辦一次，為世界最具規模的技能競賽，號稱「技能奧林匹克」，18日至20日在加拿大安大略省大多倫多地區的賓頓市（Brampton）進行工業機械類別競賽，台灣選手林宗漢在9國好手激烈角逐中脫穎而出，勇奪優勝。

陳錦玲今天代表政府轉頒總統蔡英文及副總統賴清德的賀電，恭賀代表團團長謝旻淵及團員獲此殊榮，感謝他們努力不懈，在國際場域為國爭光。

台灣1970年起參加國際技能組織，自第20屆國際技能競賽起，每屆均派選手參加，成績表現優異，深獲國際重視。本屆競賽台灣共派出57名國手參加50項職類競賽。

由於受到疫情影響，第46屆國際技能競賽賽事在9月至11月之間，於全球15個國家分流辦理。（編輯：周永捷）1111024

台灣選手林宗漢在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽工業機械類別競賽中，勇奪優勝。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
台灣選手林宗漢在加拿大舉行的第46屆國際技能競賽工業機械類別競賽中，勇奪優勝。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
駐多倫多辦事處長陳錦玲（左3）與參加第46屆國際技能競賽的台灣代表團成員合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
駐多倫多辦事處長陳錦玲（左3）與參加第46屆國際技能競賽的台灣代表團成員合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月24日
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