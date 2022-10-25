IEEE亞洲固態電路研討會 台灣13篇論文獲選

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2022 IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC）將於11月舉行，台灣共有13篇論文獲選，其中5篇來自台灣大學，3篇來自陽明交通大學，相關團隊25日在台北舉辦記者會。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）受到業界、學界矚目的2022 IEEE亞洲固態電路研討會（A-SSCC）將於11月舉行，台灣共有13篇論文獲選，其中5篇來自台灣大學，3篇來自陽明交通大學。

台灣大學今天發出新聞稿，今年的A-SSCC實體會議將於11月6日到9日在台北舉辦。由於亞洲各國在半導體製造、晶片設計上，在國際扮演重要角色，且是成長幅度最大的區域，這場會議受到國際矚目。

台灣團隊將於大會發表13篇論文，包括台灣大學獲選5篇論文、陽明交大3篇，清華大學、成功大學、中央大學、中興大學、聯發科技各1篇。

獲選論文都是一時之選，例如台大電子工程所教授楊家驤團隊提出語音辨識加速晶片可於本地端進行即時運算，相比於已知文獻的最佳設計，這個晶片僅消耗更低的能量，並可降低辨識錯誤率。

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台大電子所特聘教授吳安宇團隊利用「極限學習機」技術開發心電圖身分辨識加速器，除支援即時身分驗證外，也可持續更新加速器中的辨識模型。

陽明交大今天也發出新聞稿介紹3個論文獲選的團隊，其中電機系助理教授陳佳宏團隊發表高解析度類比信號轉換器，重複利用硬體，使功耗降低、面積縮小的特性，適用於攜帶型的裝置上；並能輕鬆地在各種不同感測項目中切換，提高運用上的靈活性及實用性。相關資訊可參考A-SSCC官方網站。（編輯：陳政偉）1111025