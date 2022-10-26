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立委質疑學校午餐班班石斑常態化 陳吉仲否認

2022/10/26 11:32
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）立委關注中國暫停輸入台灣石斑魚後，學校午餐班班吃石斑若成常態恐惹議，因此水產比較貴，建議相關預算應用於偏鄉學童身上才是。農委會主委陳吉仲今天表示，沒要常態化。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、經濟部部長王美花及環境保護署副署長沈志修就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，並備質詢。

中國國民黨籍立委謝衣鳳質詢時指出，中國暫停輸入台灣石斑魚後，農委會推出學校午餐班班吃石斑，為何不是吃文蛤，且石斑魚比較貴，已引發家長關注，她本人認為相關預算應用於偏鄉學童身上，才更為妥適。

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陳吉仲否認要常態化。他並說，日前說明的內容是指這學期補助相關預算新台幣6億元，共吃4次，如果今年沒吃完4次，可能延到明年初，並不是一年預算變成13.5億元；未來是否能定期有石斑，視食材業者、團膳業者情況決定。

他並說，農委會推動的是學校午餐使用在地食材，包含農漁畜產品，沒有常態吃石斑的事；另外，偏鄉學童午餐補助也已經提高。（編輯：陳政偉）1111026

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