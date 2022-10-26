英國QS世界大學永續排名 台灣大學東亞第3

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）英國高等教育調查機構QS今天首度發布2023世界大學永續排名，台灣方面以台灣大學表現最佳，全球排名第69，成績在東亞是第3高，也是唯一進入全球前200名的台灣高等教育機構。

QS評估了超過1300所符合評等資格的高等教育機構，並將其中700所納入2023世界大學永續排名。這項排名以聯合國2015年發布的永續發展目標（SDGs）為準則，旨在呈現各大學院校在社會與環境永續領域的研究教育成果和整體影響力，以及校園空間和職場的友善程度。

根據QS的2023世界大學永續排名，全球排名第1至第4依序是美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、加拿大多倫多大學（University of Toronto）、加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）、英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）。

澳洲的新南威爾斯大學（UNSW Sydney）以及雪梨大學（University of Sydney）並列第5；排名第7至第10依序是日本東京大學（University of Tokyo）、美國賓州大學（University of Pennsylvania）、美國耶魯大學（Yale University）、紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）。

日本是唯一有大學院校進入全球排名前10的亞洲國家。

QS指出，有最多大學院校進入全球永續排名的是美國，在總計135所（相當於排名總數的19.2%）進入全球排名的美國大學院校中，有30所挺進前100名。

若比較獲納入全球永續排名的大學院校總數，則在美國之後，第2至第4名依序是英國、德國、中國。

QS表示，2023世界大學永續排名總計納入128所亞洲地區的大學院校；其中，總數最多的是中國，接著數量由多至少依序是印度、日本、南韓、台灣。

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有11所來自台灣的大學院校獲納入全球排名，排名由高至低依序是台灣大學（69）、成功大學（201-220區間）、台灣師範大學（281-300區間）、陽明交通大學（361-380區間）、台灣科技大學（381-400區間）、中央大學（401-450區間）、清華大學（401-450區間）、中興大學（501-550區間）、中山大學（501-550區間）、台北科技大學（501-550區間）、中原大學（601以後）。

QS排名經理麥克法倫（Andrew MacFarlane）表示，根據這項2023世界大學永續排名，國立台灣大學具全球競爭力，但整體而言，台灣大學院校的永續發展目標相關研究數量顯然偏低，相關知識交流也有進步空間。（編輯：黃自強）1111026