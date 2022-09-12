110年高普考行政類科錄取排行 政大北大台大居前三

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考選部12日指出，據統計，大學畢業3年內報考110年高普考行政類科中，政大、北大、台大為錄取總排名前3名。圖為109年度高普考放榜，許多考生、家長到考選部公告欄看榜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北12日電）考選部今天說，據統計，大學畢業3年內報考110年高普考行政類科中，政大、北大、台大為錄取總排名前3名；未來高普考行政類科規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則。

考選部透過新聞稿指出，高普考試是國家考試中，選任公務人員最大型的考試，可分為行政類科及技術類科，其中行政類科高普考計列考77項，依開缺情形每年或有不同。

考選部說，110年高考三級列考40項，普考則為27項，錄取人數以一般行政、會計、人事行政、財稅行政、經建行政（普考）、地政（高考）者最多。

考選部表示，據統計，大學畢業生畢業3年內報考110年高普考行政類科，錄取前10大的學校總排名，分別為政治大學、台北大學、台灣大學、中正大學、成功大學、台灣師範大學、逢甲大學、東吳大學、中興大學、東海大學。

考選部說，公立學校前10大，除了上述總排名已入榜的7所學校外，還有彰化師範大學、台中科技大學、高雄科技大學；私立學校前10大則還有輔仁大學、淡江大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、靜宜大學、高雄醫學大學。

考選部表示，總體而言，入榜學校許多都以商學領域如財務金融、會計，以及法政、教育心理著名，因此報考及錄取人數，會以行政類科居多，這也顯見大學校院育才端與國家考試端，兩環節有緊密的連結。

考選部說，未來高普考試應試專業科目，將朝向彈性多元方向進行調整，行政類科規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，藉此減輕青年學子應試準備的負擔，更聚焦在核心科目，強化選才效能。

考選部指出，111年高普考試第一試筆試榜示，將於9月27日公告；近3年高普考試平均錄取人數5512人，平均錄取率9.75%。（編輯：謝佳珍）1110912