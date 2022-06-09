國考及格證書數位化 112年起全面實施

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（中央社記者陳俊華台北9日電）考試院今天說，配合國家考試及格證書數位化，院會通過修正發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法，今年8月起先試行，並從民國112年起全面實施，各種國家考試都以發給電子證書為原則。

考試院透過新聞稿指出，院會今天通過修正考試院發給各種考試及格暨訓練合格證書辦法；這次修正原因，主要是為配合國家考試及格證書數位化將在今年試行，需建立相關規範。

考試院說，該辦法最近一次修正至今已19年，運作實務上已有相當變化，因此依據實務現況以及相關法規修正，配合修正有關請發機關、證書應載內容、繳費通路、製證流程、英文證書申請等相關規定，將自發布日施行。

考試院表示，國家考試及格證書數位化，將分兩階段推動。第一階段為試行階段，今年8月1日以後訓練期滿或結訓的考試及格公務人員或升官等訓練合格人員，將開始領取電子證書；第二階段為全面實施階段，從112年起各種國家考試類別，包含高普考、專技人員、升等升資訓練等，都以發給電子證書為原則。

考試院說，證書數位化的同時，紙本證書不再全面發放，但及格人員如有請領紙本證書需求，也可繳納證書費後發給。

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考試院表示，證書數位化前，少部分已製作完成的紙本及格證書，因及格人員多年未繳納證書規費，導致遲未寄發情形，這些紙本證書將公告限期請領，當事人如有需求，可在規定期限前繳費請領，如逾期仍未請領，將掃描建檔並造冊後不再保留原紙本。

考試院指出，及格人員仍可依本辦法規定，申請發給證明書，且考試及格身分或權益，並不因原證書保留與否而受影響。未來證書數位化後，紙本證書將不再全面發放，須申請並繳納證書費後才製發，不會再產生紙本證書未請領的情形。（編輯：蘇志宗）1110609