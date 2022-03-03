考試院：112年起 15種公務員特種考試不考公文

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（中央社記者賴于榛台北3日電）考試院今天發布新聞指出，考試院會今天通過修正公務人員特種考試司法人員考試規則等15種考試規則，自112年起，15種特種考試不再列考公文。

15種特種考試分別為司法人員、外交人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員、調查人員、國安人員、交通事業人員、民航人員、退除役軍人轉任公務人員、原住民族、身心障礙人員、海巡人員、關務人員、移民行政人員。

考試院表示，現行列考公文多僅評量單一公文格式，有所侷限，且實務上公文繕打，各公務機關均有相關公文程式設定相應，輔以文書處理手冊的具體說明與範例可參考，加上現行初任公務人員基礎訓練，已安排公文寫作課程，因此不再列考公文。

考試院指出，公務人員考試的作文及申論試題，已可檢驗應考人文字運用及表達的能力，考試階段國文科目不再列考公文，並未影響公務人員考試評鑑指標與功能。

現行公務人員高等考試三級考試暨普通考試，以及特種考試地方政府公務人員考試也已不考公文。

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另外，考試院會今天也修正通過典試法施行細則第15條等6種法規，配合國家考試，增加申論式試題採線上作答的考試方式，而為使應考人充分了解線上作答並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區。

考試院說，考試將統一於國家考試認證合格電腦試場施測，並提供即時自動儲存作答內容與作答軌跡完整保留機制，以確保考試穩定及安全性。（編輯：郭無患）1110303