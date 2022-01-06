國考變革 法、檢、律師及法制人員將採四合一考試

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行政院會6日通過考試院函送的修法草案，未來法、檢、律師及法制人員將採四合一考試。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院會今天通過考試院函送的修法草案，未來法、檢、律師及法制人員將採四合一考試，考後考生經實務學習及格，並獲取相關證書後，可視志願取得律師資格，或法官、檢察官、法制人員甄選資格。

行政院會今天通過會銜考試院「法律專業人員資格及任用條例」草案，未來將送請司法院會銜，會銜完畢後由考試院函請立法院審議，並由考試院統一對外發布。

行政院會後發布新聞稿指出，考試院表示，民國106 年司法改革國是會議決議改革法學教育與司法人員考試，建議法律專業資格的取得，採取多合一考試，其考試與培訓內容，應以適當方式包含或延續大學法學教育，因此擬具法律專業人員資格及任用條例草案。

根據草案架構，未來考生無論想擔任法官、檢察官、律師或法制人員，皆須參與由考試院主責的法律專業人員資格考試的四合一考試，依序通過第一試與第二試法律專業考試，並獲取筆試及格證書，接著須參加一年實務學習及格，並取得法律專業人員資格證書。

最後，考生可依志願取得律師證書，或是法官、檢察官、法制人員的甄選資格。

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考試院表示，考試及格人員均應參加一年實務學習，實務學習內容將由司法院、行政院、考試院及律師團體協力完成；另外，草案也訂定2年過渡期，新法施行後，依施行前法律已通過律師、司法官考試者，仍依舊制完成訓練。

行政院長蘇貞昌會中則表示，草案是為了使法律專業人員來源一元化，並適才適所擔任各法律事務角色職位，以深化民主法治、增進司法效能、提升公務人員依法行政的專業職能、保障人民權益。（編輯：黃國倫）1110106