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退撫基金1月績效出爐 虧150億收益率負2.05%

2022/3/1 15:33（3/1 16:01 更新）
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公務人員退撫基金管理委員會1日公布，今年至1月底，整體基金收益數為虧損150.91億元。（示意圖／中央社檔案照片）
公務人員退撫基金管理委員會1日公布，今年至1月底，整體基金收益數為虧損150.91億元。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布基金操作績效，今年截至1月底，實際收益數為虧損新台幣150.91億元，收益率為負2.05%。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至1月31日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損150.91億元，期間的實際收益率為負2.05%。其中自行經營的固定收益為新台幣2.96億元，期間收益率0.13%；資本利得收益數虧損23.81億元，收益率負1.64%。

委託經營部分，收益數為虧損130.06億元，期間收益率為負3.65%。

退撫基金指出，111年度截至1月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.06%、台灣加權股價指數下跌2.99%、MSCI全球指數下跌4.91%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌2.05%。（編輯：張均懋）1110301

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