退撫基金110年度大賺795億創新高 收益率11.85%

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公務人員退撫基金管理委員會7日公布民國110年截至12月底的基金操作績效，累計獲利新台幣795.03億元。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北7日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布民國110年截至12月底的基金操作績效，累計獲利新台幣795.03億元，實際收益率為11.85%，比109年度獲利增加295.55億元，創下歷年新高。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，截至110年12月31日的基金運用情形，整體基金收益數為795.03億元，期間的實際收益率為11.85%。其中自行經營的固定收益為12.89億元，期間收益率0.60%；資本利得收益數291.28億元，收益率21.66%。委託經營部分，收益數為490.86億元，期間收益率為15.33%。

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退休撫卹基金管理委員會指出，110年度截至12月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.43%、台股加權股價指數上漲23.66%、MSCI全球指數上漲18.54%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌4.71%。

相較於109年度退撫基金獲利499.48億元、實際收益率8.46%，110年度獲利增加295.55億元，來到795.03億元，創下歷年新高。（編輯：郭無患）1110207