退撫基金去年績效創高 近10年平均收益率高於預定

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（中央社記者賴于榛台北10日電）公務人員退休撫卹基金管理委員會今天指出，退撫基金110年運用收益數為新台幣795.03億元，年收益率為11.85%，表現創近年新高，且近3年、5年、10年平均收益率均高於預定收益率，表現穩健。

銓敘部今天在考試院會中報告「公務人員退休撫卹基金110年之財務運用情形」，公務人員退休撫卹基金管理委員會會後發布新聞稿說明。

報告顯示，去年第4季Omicron病毒變異株來勢洶洶，且美國聯準會釋出偏鷹派訊息，致金融市場波動加劇，不過，後續市場正面看待疫情及美國聯準會貨幣政策轉變，股市重回多頭走勢。

報告指出，截至去年第4季止，整體基金收益數為795.03億元，年收益率為11.85%，績效表現創近年新高，其中自行經營的收益數為304.17億元，年收益率為8.68%；委託經營的收益數為490.86億元，年收益率為15.33%。

另外，報告顯示，以110年12月31日為基準日，近3、5、10年的加權平均收益率分別為10.38%、7.55%、6.13%，均高於預定收益率，績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，全球在歷經去年的快速反彈後，經濟將面臨後疫情時期新的挑戰，諸如國際通膨壓力高漲、主要央行貨幣政策正常化、地緣政治緊張局勢，以及中國經濟成長可能放緩等。

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公務人員退休撫卹基金管理委員會指出，未來將關注疫情及金融情勢變化，適時調整投資組合，以強化防禦能力。

考試院長黃榮村則提醒，通膨較預期為久、供應鏈瓶頸及疫情持續，都將影響全球經濟增長，特別是美國聯準會開始升息的時間早於預期，將帶來額外的風險。基金管理會應密切關注各項不確定因素，並妥為規劃因應，積極維護基金參加人員權益。（編輯：黃國倫）1110210