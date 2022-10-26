2022山海台菜69家入選 新東南等登10大年度餐廳

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）「2022山海台菜餐廳」69家入選名單出爐，並精選出新東南海鮮餐廳、芭達桑原住民主題餐廳等10大代表餐廳。經濟部長王美花今天大讚廚師為料理投入的感情與創意，強調美食、文化都是「愈在地、愈國際」，她會將這些台灣好料理推廣至國際。

經濟部商業司今天舉辦「2022山海台菜餐廳頒獎儀式暨台菜宴」，宣布此次入選的69家餐廳名單，以及自其中精選出的10家代表性餐廳，由王美花為獲獎餐廳業者頒獎。

王美花表示，台菜餐廳徵選活動已進入第3年，她個人非常喜歡吃美食，也深感各國的文化、美食都是「愈在地、愈國際」，若將美食做得好，就能吸引更多國際人士來體驗台灣。

王美花說，這次山海台菜餐廳徵選出閩菜、客家菜、辦桌料理與原住民料理等全台各地的佳餚，廚師們投入感情、創意與文化，應用各式在地食材做出好料理，令人佩服與尊敬，她會一起把這些美味料理推廣到國際，傳承大師廚藝。

今年評審委員會召集人、青青餐廳「阿發師」施建發說明，今年活動共有166家餐廳報名，經全台政府機關、美食達人與民眾推薦後，再由知名美食作家、餐廳業者等專家評審、實地訪查後，選出69家入圍名單，其中不少是米其林星級或必比登推薦知名餐廳，或是私家大廚與30、40年老店。

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今年評選委員推薦的10大代表餐廳，包括創立超過40年的「新東南海鮮餐廳」、具有原民風味的「芭達桑原住民主題餐廳」、提供新鮮且具特色海鮮的「梅子活海鮮餐廳」、以紹興宴著名的「金都餐廳」、充滿復古風味的「稻香村懷舊料理」。

此外，還有將辦桌精緻化的「阿勇家餐飲事業」、富有客家田園特色的「池農田媽媽養生美食餐坊」、採用東港肥美海鮮食材的「忠東港海產餐廳」、金門宴席名店「盈春閣餐廳」及網羅澎湖在地時令海鮮的「聚味軒海鮮中餐廳」等。（編輯：張良知）1111026