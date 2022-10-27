吳德榮：颱風奈格將形成 北轉方向對台影響不同

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，預估菲律賓東方海面的熱帶低壓有發展成輕颱「奈格」趨勢，將在呂宋島附近北轉，北轉方向會偏東或偏西，對台灣影響不同，目前仍有不確定性，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓有發展成輕颱「奈格」的趨勢。

吳德榮進一步提到，歐洲系集模式模擬路徑大多呂宋島附近轉北、再轉東北大迴轉，皆有很大的「不確定性」；行徑若偏東側迴轉，對台灣威脅較輕；若偏西側迴轉則威脅加劇，應密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地大多晴時多雲，中南部山區偶有零星少量飄雨；冷空氣減弱、氣溫升，白天舒適微熱，早晚涼；今晚迎風面水氣略增，北海岸及東北部有局部短暫小雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、29日迎風面水氣逐日增多，明天桃園以北及東半部有局部短暫雨，29日迎風面降雨更趨明顯；背風面仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮說，30日至11月2日東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面有「劇烈降雨」，中南部亦轉有局部雨；會帶來多少雨量，則視颱風「奈格」路徑而定，需再觀察。（編輯：李錫璋）1111027