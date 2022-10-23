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台18線阿里山往自忠路段 第一波楓紅報到

2022/10/23 15:14
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）近日氣溫明顯下降，阿里山攝影達人黃源明今天表示，第一波楓紅報到，台18線阿里山往自忠的路段楓葉開始變色，以91K至94K的青楓較為明顯，已有遊客前來賞楓。

黃源明表示，天氣明顯轉涼，上週上阿里山在台18線（阿里山公路）91K至94K已見到不少楓葉變紅，拍攝楓紅的照片，貼在「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專與大眾分享。

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黃源明說，阿里山區的楓紅以槭樹科的青楓、三角楓、台灣紅榨楓為主。第一波變色的是青楓，已吸引遊客來賞楓，三角楓依舊呈現「綠黃紅」的階段，目前只有少量的三角楓變色，預估在11月中旬前後，三角楓才會轉為「黃紅綠」的較佳賞楓期。

現在到阿里山國家森林遊樂區是否賞得到楓紅？黃源明指出，12月才是阿里山森林遊樂區最佳的賞楓時段，12月上旬在沼平公園、對高岳、祝山、小笠原山與塔山眠月線的台灣紅榨楓，通通會一起轉紅。（編輯：黃世雅）1111023

黃源明
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