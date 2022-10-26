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颱風奈格最快27日形成 最接近台灣時可能轉中颱

2022/10/26 17:51（10/26 18:07 更新）
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氣象局表示，今年第22號颱風奈格最快明天形成，最接近台灣的時間點是10月30日至11月1日，期間可能再增強為中颱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局表示，今年第22號颱風奈格最快明天形成，最接近台灣的時間點是10月30日至11月1日，期間可能再增強為中颱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天表示，今年第22號颱風奈格最快明天形成，最接近台灣的時間點是10月30日至11月1日，期間可能再增強為中颱，北部、東半部需防雨；是否發布海警則要視其北轉的時間點而定。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天生成的熱帶性低氣壓位置仍在菲律賓東方海面，以時速18公里向呂宋島方向移動，最快明天有機會增強為今年第22號颱風奈格，成颱後仍有增強的空間，在接近台灣期間可能達中颱強度。

黃恩鴻進一步說明，現在最大的不確定性是熱帶低壓或颱風北轉的時間點，會影響距離台灣的遠近，若靠近台灣不排除可能會有海上颱風警報；目前資料觀察接近台灣的時間點東北風並不強，發生共伴的機會較低，但仍會持續觀察。

黃恩鴻表示，明天白天溫暖微熱，各地多雲到晴，還是可以見到陽光，大台北山區、宜花地區有局部降雨，午後中南部山區有零星降雨；明晚起至29日東北風增強，迎風面桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，29日東北部地區並有較大雨勢發生，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，10月30日至11月1日因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生，其他地區為多雲；然而實際降雨情況仍要視熱帶低壓或颱風的距離和強度而定。

黃恩鴻提到，明天起各地溫度稍微回升，低溫約攝氏20至22度，高溫北台灣約24度、中南部上看30度左右，雖然在降雨時會稍微降溫，但整體變化不大；類似的溫度會持續至11月1日，11月2日起東北季風增強並帶偏乾冷的空氣南下，北台灣會明顯降溫。（編輯：張雅淨）1111026

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