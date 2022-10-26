颱風奈格最快27日生成 估東部外海北上

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，目前位於菲律賓東方海面，預估最快明天會發展成今年第22號颱風奈格；預測會在台灣東部外海北上，但北轉時間點、成颱的強度仍要再觀察。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，熱帶低壓上午8時的中心位置在北緯12.5度，東經134.8度，以每小時18公里速度，向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前預估此熱帶低壓最快明天會增強為今年第22號颱風奈格；預測會在呂宋島或巴士海峽一帶北轉，沿台灣東部外海北上，然而目前熱帶低壓的結構仍不佳、旋轉中心不明顯，因此各國預測北轉的時間點落差大，可能待成颱之後才會比較明朗。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天表示，這個熱帶低壓過去一段時間中心近似滯留，預估29日熱帶性低氣壓或颱風將朝向西轉西北方向移動，30至31日可能經過巴士海峽向北轉東北移動，颱風中心有機會沿台灣東部海域北上，與台灣陸地的距離變化仍大，詳細影響程度仍有待觀察。

彭啟明提到，預期此系統經過台灣近海期間，主要受影響區域為台灣北部及東半部地區，中部、南部目前評估受影響程度較小。（編輯：張雅淨）1111026