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花蓮鯉魚潭低溫14.2度 吳德榮：白天冷空氣減弱

2022/10/26 08:16（10/26 08:46 更新）
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氣象專家吳德榮表示，26日白天冷空氣減弱、各地晴時多雲。圖為民眾在高雄港大港橋行走。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，26日白天冷空氣減弱、各地晴時多雲。圖為民眾在高雄港大港橋行走。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）今天清晨最低溫為花蓮縣鯉魚潭14.2度。氣象專家吳德榮表示，今天白天冷空氣減弱、各地晴時多雲；明晚起水氣增加，30日至11月1日東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大。

根據中央氣象局網站，今天清晨最低溫為花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭攝氏14.2度、台東縣鹿野鄉15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天，各地大多晴時多雲，南部山區偶有零星少量飄雨；今天白天冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，北台白天舒適、中南部微熱，早晚偏涼微冷。

吳德榮提到，歐洲模式模擬顯示，明晚起至29日迎風面水氣增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，背風面為晴時多雲；30日至11月1日東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大，中南部山區有局部短暫雨，11月1日氣溫明顯下降。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機會高。歐洲、美國系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉，但威脅的大小，得視其距離台灣的遠近，需密切觀察。（編輯：李錫璋）1111026

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