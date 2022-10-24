吳德榮：天氣穩定偏涼冷 26日前低溫探17度

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氣象專家吳德榮表示，24日、25日兩天冷空氣最強。圖為民眾10日到士林官邸參加活動穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象專家吳德榮表示，今天起至27日天氣穩定，今、明兩天冷空氣最強，今天至26日清晨平地低溫下探攝氏17度；28日起可能有熱帶擾動影響，大台北、東半部有局部短暫雨的機會逐日提高。

中央氣象局今天發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；台南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新北市五股區18.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起至27日天氣穩定，各地大多晴時多雲；山區偶有零星少量飄雨。

吳德榮說，今、明兩天冷空氣最強，北台灣白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；26、27日冷空氣逐日減弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。今晚至26日清晨平地最低氣溫大約降至攝氏17度左右。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，美國模式模擬在比較遠的位置北轉，歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉，顯示「不確定性」很大，需持續觀察。

吳德榮進一步說明，相同的影響是，28至30日台灣迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部有局部短暫雨的機會逐日提高，背風面晴時多雲，氣溫逐日回升；但仍有變數，得視擾動靠近的程度。（編輯：張銘坤）1111024