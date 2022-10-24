北部東北部天氣較涼 中南部日夜溫差大

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（中央社台北24日電）中央氣象局表示，今天受東北季風影響，北部及東北部低溫普遍來到攝氏19、20度，白天高溫也只有22、23度，屬於整天有涼意，其他地區清晨低溫約21至23度。

不過在白天高溫方面受仍可以回升到26度以上，中南部局部地區甚至有機會接近30度，中南部日夜溫差較大，請大家注意溫度變化適時添加衣物以免受涼。

降雨方面，今天水氣相較於昨天趨緩許多，各地大多為多雲到晴可以看到陽光的天氣，僅迎風面東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，南部地區因殘餘水氣關係，亦有局部短暫雨。

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此外，由於台灣附近東北風增強，嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；台南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風，海上作業及海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111024