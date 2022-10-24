氣象局估26日熱帶擾動發展 週末大台北東部降雨增加

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中央氣象局表示，未來一週大多受東北季風影響，27日之後北部、東半部降雨情況增加。圖為走在台北市內湖科技園區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，未來一週大多受東北季風影響，27日之後北部、東半部降雨情況增加；預估26日菲律賓東方會有熱帶擾動生成，可能30、31日最接近台灣，但實際路徑、強度仍待觀察。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天同樣受東北季風影響，各地多雲到晴，宜蘭、花蓮、大台北山區有零星降雨，中南部午後山區也有局部零星雨。

溫度方面，東北季風影響，北部、宜蘭整天偏涼，低溫約攝氏18、19度，其他地區約20至23度；高溫部分大台北約23度，桃竹苗約25度，花東約27度，中南部28至30度。

陳伊秀提醒，今晚雲林至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風；另外在基隆北海岸、東半部可能會有長浪發生。

陳伊秀說，26日東北季風減弱，各地仍是多雲到晴，白天溫度稍微回升；27日偏東風，東半部、大台北降雨機會提高，大台北、宜花會有局部雨，桃園以南、中南部則是多雲到晴。

陳伊秀提到，28日至31日東北風增強，大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

陳伊秀說，目前預測在菲律賓東方26日可能會生成熱帶擾動，各國模式模擬分歧很大，美國預測會提早北轉，對台灣的影響較小；歐洲則認為會在靠近巴士海峽後才北轉，30、31日水氣影響台灣。至於熱帶系統是否會與東北季風產生共伴效應，目前不確定性大，需要再觀察。（編輯：張雅淨）1111024