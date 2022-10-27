1至8月交通死亡攀升 機車事故以無照、自撞增最多

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部今天舉行1至8月道路交通安全說明會，死亡事故比去年同期攀升近5%，最主要死亡族群為機車及高齡者；機車事故態樣以無照及自摔、自撞增加最多。

交通部公布最新統計，1至8月道路交通事故24萬831件，造成2000人死亡、31萬9741人受傷，比去年同期增加1萬3698件（6%）、增加93人死亡（4.9%）、增加1萬8164人受傷（6%）。

王國材表示，針對今年只剩下的2個多月，交通部會提出短期改善措施，速度管理很重要，短期的做法包括：降低郊區幹道平均速率、加強超速取締、無照取締，針對非號誌化路口，將改善路口視距遮蔽，取締交叉路口10公尺內違規停車；同時要求科技執法全面啟用等，力求達成今年交通事故死亡人數下降5%的目標。

交通部分析，當前交通事故最主要死亡族群為機車及高齡者，1至8月機車事故死亡人數1298人，較去年同期增加152人（13.3%），高齡者死亡人數786人，較去年同期增加53人（7.2%），只有酒駕防制略有成效，死亡人數為178人，較去年同期減少25人（12.3%）。

此外，1至8月機車事故死亡與去年同期比較，以成年人及高齡者2個年齡層最嚴重，成年人增加77人，高齡者增加61人。至於機車事故態樣，以無照增加85人、自摔自撞增加48人，較去年同期增加最多。

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交通部再探究機車無照死亡事故，以成年人增加53人為大宗，另機車自摔、自撞則以成年人增加25人為最多。高齡者事故死亡人數與去年同期比較，65至74歲增加66人最多，其他年齡層75至84歲、85歲以上則減少；65至74歲交通事故死亡增加較多的運具為機車61人，位置發生以路口增加20人最多，碰撞型態以側撞增加14人最多。

交通部也點出對死亡人數增加較多的縣市為彰化縣、新北、高雄、屏東、竹縣、竹市、台中，交通部將加強縣市管考機制，包括週週列管A1類24小時死亡人數增加原因，每月如未達標，於道安聯繫會議要求縣市再提出改善對策，如連續2個月未達標，啟動專案輔導小組，除以上縣市外，其餘縣市如有連續3週增加，也會納入重點管控對象。（編輯：陳政偉）1111027