主攻疫後旅遊潮 新加坡百年酒店打造沉浸式體驗

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（中央社記者余曉涵台北27日電）隨著台灣邊境解封，搶攻疫後旅遊潮，國外飯店業者也相中此商機，像是新加坡具有百年歷史的萊佛士酒店打造沉浸式體驗，除了在酒店安排解謎活動，還要帶旅客探訪獅城。

隨著台灣邊境解封，出國旅遊也逐漸復甦，不少國外飯店業者也開始積極布局宣傳，要搶攻台灣旅客出遊市場。

新加坡具有百年歷史的萊佛士酒店瞄準深度旅遊商機，推出多種專屬遊程，要帶旅客品嘗在地美食，深遊新加坡，認識獅城的文化故事。

已經有135年歷史的新加坡萊佛士酒店，2019年剛修繕翻新完成，餐飲方面擁有7顆米其林星級認證的主廚安妮-蘇菲．碧克主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳外，還有法國名廚艾倫．杜卡斯的Bar & Billiard Room。

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新加坡萊佛士酒店指出，為讓旅客體驗小販飲食文化跟新加坡文化，推出「自助式路邊美食之旅」、「國家博物館私人之旅」、「土生華人私人博物館」、「Tan Ah Huat自行車之旅」等將帶旅客探索獅城文化，酒店內則推出沉浸式互動遊戲體驗等。

除萊佛士酒店外，普吉島拉揚安納塔拉度假酒店則是宣布出全新的康體健身假期專案，要讓旅客來一趟健康之旅；超過155年悠久歷史的阿姆斯特丹．克拉斯納波爾斯基．安納塔拉酒店也宣布全方位翻修工程呈現修葺一新的客房與套房、全新的安納塔拉水療中心與健身中心，以及一個迷人的室內花園。（編輯：陳政偉）1111027