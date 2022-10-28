提嬰幼兒醫療自付額最佳比例 獲中研院年輕學者獎

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）中研院今天頒發年輕學者研究成果獎予8名數理科學、生命科學及人文社會科學組學者，其中中研院副研究員楊子霆提出嬰幼兒醫療的最佳自付額比例，並獲得健保署參考運用。

「中央研究院年輕學者研究成果獎」頒獎典禮今天在中研院舉行，由中研院院長廖俊智頒發，他表示，今年共收到96件申請，競爭激烈，獲獎者都是一時之選，有其貢獻。

首先是數理科學組3名獲獎。包含國立清華大學資訊工程學系副教授李濬屹，也是吳大猷紀念獎的獲獎人，曾於美國矽谷任職，研究領域涵蓋智慧型機器人、虛擬至真實世界的遷移是學習等主題。評審團肯定他首先提出藉由語意分割來橋接虛擬與真實世界的概念，開啟了元宇宙後續發展的可能性。

其次是中央研究院原子與分子科學研究所副研究員許良彥，評審團肯定他以量子電動力學建立無經驗參數之基礎模型，以描述光與分子的激發態在介電物質附近的耦合，能夠預測分子在奈米結構下的光譜。

還有國立清華大學數學系教授魏福村，評審團認為經由他在函數體上高階線性群的艾森斯坦級數的深刻研究，發展出算術幾何領域出人意料的新現象。

再者是生命科學組有2名獲獎，包含中研院生物化學研究所副研究員林曉青，評審團肯定她分析真菌的類異戊二烯化合物的生物合成途徑，發現此類天然物合成途徑中的關鍵催化觸媒及其機制，具應用價值。

她告訴中央社記者，可運用到生物防治及抗藥性領域，目前在研究使用化肥下，菌株如何也能捕捉線蟲，以利未來運用。

另一名是中研院分子生物研究所副研究員薛雁冰，評審團認為她以新方法研究跨界物種間掠食者與被食者之間互動的分子機制，推進了解共同演化。

人文社會科學組有3名獲獎，包含國立政治大學外交學系副教授李佳怡，她研究天然資源詛咒、外來直接投資及恐怖主義的關聯性，透過跨國比較建立了一般性理論。

其次是國立台灣大學財務金融學系暨研究所副教授曾俊凱，他利用美國證交會規定上市公司財務報表必須上網公告的政策，進行一個自然實驗，有助於業界或政策制定者在處理過度交易、資產泡沫化、股價崩跌等議題時，擁有完整的學理依據。

第3個獲獎者為中研院經濟研究所副研究員楊子霆，評審團評析他設計創新性估計方法，利用台灣全民健保資料對嬰幼兒醫療提出最佳自付額比例，具重大政策參考價值。

楊子霆也說，研究過程獲得健保署交流參考，根據研究發現，調高部分負擔可減少輕症病患在醫學中心的門診量，並建議幼兒住院不受部分負擔調高影響，可考慮對此全額給付。（編輯：陳政偉）1111028