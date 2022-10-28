台中跨域混搭特展登場 展現在地獨特風格魅力

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2022創意台中 Taichung Hybrid跨域混搭特展28日起在綠空鐵道南段熱鬧展開，結合5大主題展間、5座戶外裝置、5名跨域媒合插畫家等，揉合出專屬台中人的生活態度，也建構出美學城市新風貌。中央社記者蘇木春攝 111年10月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）結合「創意台中」與鐵道217活動的「Taichung Hybrid跨域混搭」特展，今天起至11月6日在台中綠空鐵道南段舉辦，用混搭方式呈現在地傳統產業與設計元素，帶領民眾感受台中獨特風格魅力。

台中市政府文化局今天說明，特展結合5大主題展間、5座戶外裝置、5名跨域媒合插畫家，並同步在台中驛鐵道文化園舊軌月台，舉辦「台中文創設計聯合展」展示中市府各機關的文創推動成果。

特展今天舉辦開幕活動，由舞者身穿麻薏洋裝及復古裝扮以舞蹈揭開序幕，台中市文化局副局長曾能汀、台中市議員黃守達、邱素貞、劉士州與參展單位代表等人皆出席。

曾能汀會中致詞時表示，台中是一個過往與時尚、傳統與現代衝擊的城市，規劃活動時便思考不能只有新的東西，舊的也要串接呈現，透過這次推出的展間、戶外裝置，以人文、產業甚至展場周邊的地景，用混搭的方式呈現在地傳統產業與設計元素，創造出屬於台中創意生活的節日品牌。

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文化局指出，活動並規劃「綠色生活」、「復古派對」2個主題日，綠色生活主題日10月29日由大同國小美術班師生，運用花材及壓克力水彩等複合媒材，創作101幅植栽畫裝置成打卡牆；11月5日推出的復古派對主題日，安排台中在地交際舞推廣團體「Let's Swing Taichung」，教導簡易復古交際舞步，歡迎民眾穿著復古服裝拍照打卡。

此外，台中文創設計聯合展以「從心開始」為主題，呈現市府17個局處推動文創的具體成果，展場運用台中河床孕育的卵礫石意象，透過共同描繪台中宜居城市的創意風格，規劃樂活之城等3大展區，希望帶領民眾感受台中風格的DNA與獨特魅力，活動訊息可上「創意台中」活動官網與臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳政偉）1111028

「Taichung Hybrid跨域混搭」特展28日在台中綠空鐵道南段登場，其中「綠色生活日」是由大同國小美術班師生運用花材及壓克力水彩等複合媒材，創作植栽畫並布置打卡牆。中央社記者蘇木春攝 111年10月28日