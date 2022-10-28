南湖大山雲稜營位將啟用 11/1開放申請

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）太管處為提供攀登南湖大山便利的宿營環境，於雲稜山屋附近設置14處營位，明年起供山友使用，將於11月1日起開放申請；另外，南湖山屋離近營區近期也將公告申請。

太魯閣國家公園管理處今天發布新聞指出，南湖大山海拔3742公尺，是台灣百岳第5高峰、太魯閣國家公園境內最高峰，連續2年吸引超過7000人次上山登頂，人數還在持續增加。

為減少佔用營位亂象糾紛，太管處於雲稜山屋設置14處營位，民國112年1月1日開放使用，編號1至10號可各住4人，編號11至14號預計可各住2人，現階段營位劃分以隊伍為單位，依申請順序提供營位編號，今年11月1日起開放申請。

太管處提醒，雲稜營位為獨立選項，若申請「雲稜山屋」床位分配額滿時，系統會註記「自備營帳」，山友需另擇適當地點搭帳，勿占用雲稜營位。

太管處指出，南湖山屋北面近溪床處側為山椒魚棲息地，為避免生態干擾，將公告為禁止紮營區，太管處已選擇適當地點替代，目前正在進行系統架構，近期內將公告供山友申請。（編輯：孫承武）1111028