8旬婦腰椎神經壓迫怕開刀 服藥止痛釀胃出血

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苗栗縣黃姓老婦10年前被診斷出腰椎神經壓迫，當時醫師建議開刀治療，黃婦因害怕未接受且自行服用止痛藥，一段時間後開始胃出血，且狀況反覆出現，經醫師及家人勸說才終於願意接受手術治療，術後恢復穩定。（苗栗縣大千綜合醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣86歲黃姓老婦多年前被診斷出腰椎神經壓迫，但害怕開刀長期自行服用止痛藥緩解疼痛，近期因反覆胃出血掛急診，經醫師及家人勸說接受手術治療，解決長年神經痛問題。

苗栗縣大千綜合醫院今天透過新聞稿分享這起個案表示，黃姓老婦10年前因坐骨神經痛，被診斷出腰椎神經壓迫，當時醫師建議開刀治療，老婦因害怕而未接受建議，自行服用止痛藥，一段時間後開始胃出血，且狀況反覆出現，因胃出血到醫院接受胃鏡治療已高達6次。

大千醫院骨科醫師容志雄指出，許多高齡長輩對於腰椎手術相當抗拒，總有許多顧慮，因疼痛而不斷吃止痛藥，這不僅容易造成胃出血，甚至可能導致腎臟疾病而面臨洗腎，反而失去健康，也無生活品質可言。

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容志雄表示，若經過醫療團隊評估身體狀況是允許的情況下，接受手術治療是解決腰椎疼痛的好選擇。

他指出，以黃姓老婦為例，雖為高齡，但本身沒有慢性疾病、心臟狀況良好且耳聰目明，經過心臟及麻醉團隊審慎評估及家人勸說後，她終於願意接受手術治療，術後恢復穩定，可自行行走不需要助行器協助，不僅解決腰椎疼痛問題，也終於不用再吃止痛藥。（編輯：戴光育）1111028