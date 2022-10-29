10/29本土3萬2486例 增76死、267中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增3萬2486例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增76名死亡病例；境外移入新增34例。（編輯：陳政偉）1111029

疾管署新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增32,520例COVID-19確定病例，分別為32,486例本土個案及34例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。



指揮中心表示，今日新增之32,486例本土病例，為14,841例男性、17,630例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5,671例），臺中市（4,343例），高雄市（3,962例），桃園市（3,282例），臺北市（2,987例），臺南市（2,819例），彰化縣（1,825例），屏東縣（1,052例），雲林縣（887例），新竹市（760例），新竹縣（760例），嘉義縣（673例），苗栗縣（666例），南投縣（631例），宜蘭縣（516例），嘉義市（447例），花蓮縣（425例），基隆市（419例），臺東縣（175例），金門縣（105例），澎湖縣（72例），連江縣（9例）。



指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為44例男性、32例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、68例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月28日至10月26日，死亡日期介於9月22日至10月26日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增34例境外移入個案中，22例男性，12例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及日本（各2例），印尼及馬來西亞（各1例）移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月29日至10月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,286,933例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,625,591例排除），其中7,658,580例確診，分別為36,304例境外移入、7,622,222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,696例COVID-19死亡病例，其中12,679例本土，個案居住縣市分布為新北市2,595例、臺北市1,433例、臺中市1,308例、高雄市1,204例、桃園市957例、臺南市937例、彰化縣716例、屏東縣502例、雲林縣394例、雲林縣393例、苗栗縣350例、嘉義縣318例、基隆市279例、宜蘭縣276例、花蓮縣221例、新竹縣207例、嘉義市203例、臺東縣177例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）