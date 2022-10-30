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香港大灣區航空進軍台灣 擬12月首航

2022/10/30 10:00
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣邊境已解封，許多外籍航空公司陸續恢復台灣航線及航班，也有新的航空公司將加入，香港大灣區航空已向交通部民航局提出申請，預定12月開航台灣。

民航局今天證實，收到大灣區航空申請香港-台北航線，時間預計是12月，但還未提報班表。

根據大灣區航空網站介紹，大灣區航空去年取得營運許可，目前有3架737-800飛機，申請包括台灣在內共104條航線，今年7月已開航泰國曼谷。

根據大灣區航空向台灣的總代理提出的規畫，預計今年12月1日首飛台灣，暫訂每週5班。

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目前，香港有3家航空公司飛台灣，國泰航空、香港航空及香港快運。

交通部上週向立法院提出的報告，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫時停飛台灣的外籍航空，都將續恢復與台灣正常營運；澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11至12月恢復台灣航班，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司也表達有望於年底或明年初復飛台灣航線。（編輯：張銘坤）1111030

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