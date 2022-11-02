農委會4大館參展台北國際旅展 吃喝玩樂一次購足

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天表示，「2022台北國際旅展」4到7日在南港展覽館登場，農委會設置農遊超市館、農遊伴手館、國家森林館及優遊農村館4館參展，百項農產及百條遊程讓民眾一次購足。

農委會今天發布新聞指出，今年有4大館參展，推出可一次滿足好玩、好吃、好住、好買的商品及行程，農遊內容豐富，呼籲國人前往看展選購。

「農遊超市館」推出適用55家農場的「食農好玩券」，可走進農場體驗採摘當令食材並親手料理的田園生活。並推出63家農場或果園的「採果通用券」、萬元無限期餘額型「享玩券」、農村廚房尋味之旅、田園美食及農場住宿等商品，也有「農遊大使」推薦17條非玩不可的遊程。還可參與現場農遊互動體驗、手作料理等活動。

「農遊伴手館」除了展示111年度農遊伴手入選商品，並展售超過百項具在地特色及風味的農遊伴手禮，還推出單筆消費滿額新台幣500元即贈送農粉幣1張（面額50元）、滿1000元送農粉幣2張（以此類推），以及參加摸彩機抽獎等活動，獎項有價值2500元農場住宿券、農遊伴手、採果體驗券等，更有拍照打卡享好禮等回饋。

「國家森林館」則以「千森萬尋」策展概念及竹林、互動式花朵等場景呈現，引領看展民眾依自己喜好，從39條優惠行程做選擇、親近山林，內容包含「夜探大雪山2日遊」、「阿里山曙光2日遊」、「憑山俯海」阿里山林鐵旅程、季節限定的「太平山山毛櫸步道之旅」、「林田山林業文化園區3日遊」及「觀霧1日遊」等。

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「優遊農村館」提供通過評鑑的62條主題遊程，並精選33條當季特色農村體驗遊程，在旅展期間推出10%以上優惠折扣或滿額贈禮，以及現場還有33款農村好物給民眾嚐鮮與限時促銷。遊程內容涵蓋漫遊宜蘭冬山茶園、溫泉特色旅宿、台中外埔4大酒莊、精品咖啡莊園、花蓮星級住宿、台東縱谷藝術季及走訪龍膽石斑故鄉等。

農委會補充，現場有闖關活動，除了各館闖關禮，完成4館巡禮後可加入農業易遊網獲贈農粉幣1張（面額50元）；另外在農遊超市館及農遊伴手館單筆消費滿額500元即贈農粉幣1張（面額50元）、滿1000元送農粉幣2張（以此類推，無上限）；也提醒民眾獲贈的農粉幣都要到農遊伴手館現抵消費。（編輯：張芷瑄）1111102