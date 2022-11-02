打疫苗或確診掉髮明顯 醫師：免疫反應過後可回復

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花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興（右）表示，目前在門診發現有一定比例的患者主述掉髮問題，多與注射疫苗相關，有些患者大概在打完疫苗後1到3個月間，確實會感覺到明顯掉髮；確診後出現掉髮也是滿普遍症狀，但都還能再長出來。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月2日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮慈濟醫院今天透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種與確診也成為掉髮重要因素，但別慌張，免疫反應過後，毛髮毛囊並未受傷，還能再長出來。

花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興表示，目前在門診發現有一定比例的患者主述掉髮問題，發現多與注射疫苗相關，有一些患者大概在打完疫苗後1到3個月間，確實會感覺到明顯的掉髮量。

張中興提及疫苗的注射是其中一種可能掉髮的原因，如果是疫苗引起的，會像是整片瀰漫性掉髮，通常不需要太緊張，因為掉髮是暫時性的，日後會再長出來，因此會讓患者再觀察或根據症狀給藥。

張中興指出，COVID-19確診後出現掉髮是滿普遍症狀，大多數也是瀰漫性掉髮，但大部分患者掉髮在數個月後會停止，然後慢慢長出來；也發現有些患者的掉髮是區域性一塊塊的圓形禿，圓形禿病因是跟自體免疫有關，會有一群免疫細胞刻意攻擊成長中的毛囊下半部，導致頭髮快速進入休止期，然後大量脫落。

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這種圓形禿顯示疫苗或者是感染致病機轉裡確實引起部分患者產生此狀況，針對這特定的發炎現象，治療上有很清楚標的，及時診斷與治療，就可減少圓形禿擴散範圍。

注射COVID-19疫苗或確診不只引起掉髮，張中興說，皮膚症狀還有人是起紅疹、蕁麻疹，有些病人濕疹過敏體質原本已逐漸康復，也會因打疫苗誘發變得更嚴重；因注射疫苗或確診後掉髮是可以回復的，免疫反應過了以後，毛髮毛囊並沒有受傷，還有能力再長出來，至於多久可以回復則因人而異。（編輯：陳仁華）1111102