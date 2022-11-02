菜市場金馬獎公布 中市摘星全台唯一突破4000顆星

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經濟部公布今年優良市集及樂活名攤評核成績，這項評核向來有「菜市場金馬獎」美名，其中台中逢甲觀光夜市獲得最高榮譽「5星優良市集」，豎立市集標竿典範。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）經濟部今年優良市集及樂活名攤評核成績已公布，台中市政府今天表示，台中市傳統市集摘星數達4923顆，獲全國各縣市總星數第1，逢甲夜市及建國市場更獲5星最高榮譽。

經濟部公布今年優良市集及樂活名攤評核成績，這項評核向來有「菜市場金馬獎」美名，台中市傳統市集這次摘星總數高達4923顆，較上次進步1032顆。

根據台中市政府經濟發展局發布的新聞稿，局長張峯源指出，這次評核在市府與攤商齊心協力下，締造全台唯一突破4000顆星門檻，遙遙領先第2名、第3名的928顆星及841顆星，並連續3年獲得全國總星數第1名。

經發局表示，台中市共有34處獲選優良市集，5星2處、4星1處、3星25處、2星6處，市集總星數共101顆星；至於樂活名攤則有2072攤，其中5星10攤、4星33攤、3星636攤、2星1339攤、1星54攤，名攤總星數共4822顆星。

張峯源指出，其中建國公有零售市場、逢甲觀光夜市，作為台中最具指標的早市與夜市，也在這次評核中雙雙獲得最高榮譽「5星優良市集」，樹立市集標竿典範。

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攤商參與評核最多的清水五權夜市負責人顏貽修表示，5月接獲經濟部評核訊息後，便積極配合經發局輔導夜市所有攤商報名，共計134攤參與，大家都很努力、自我提升，希望透過專家學者的評核，給予商品、攤位、服務等面向的建議。

顏貽修指出，很多攤商在評核後，立即著手改善缺失，如辦理行動支付、價格標示、增加攤裙、設置遮罩等，攤商自發性改變，是經營夜市者最感到窩心的地方。（編輯：陳仁華）1111102