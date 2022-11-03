吳德榮：4日晚起北台灣低溫探16度 防較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北部仍有較大雨勢，各地氣溫回升；明天東北季風增強、冷空氣南下，明晚、週末2天清晨北台灣平地低溫探攝氏16度，北部、東北部有局部較大雨勢。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生；連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣附近水氣逐漸減少，大台北東側及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有較大雨勢；西半部多雲時晴。迎風面山區、土石含水飽和，應續慎防坍方及落石。

吳德榮提到，今晨各地區平地最低氣溫大多在攝氏19至21度，今天氣溫略升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、5日東北季風增強，台灣附近水氣增多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；中南部為多雲時晴、偶有局部短暫雨；6日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

吳德榮表示，明天起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣偏涼微冷，中南部早晚涼冷；明晚、5日及6日清晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日至9日水氣漸減，東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升。（編輯：方沛清）1111103