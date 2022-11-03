高中英聽成績公布 一試2成1考生拿A等級近5年最高

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（中央社記者陳至中台北3日電）112學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績今天開放查詢，大考中心指出，拿下A等級的學生占21.94%，是近5年最高，但仍有6.51%拿到不及格的F等級。

大考中心召開線上記者會，副主任鄭中平表示，10月22日舉辦的高中英聽一試共9萬5438人到考，成績等級為A級占21.94%、B級38.14%、C級33.41%，而F級為6.51%。

鄭中平表示，和歷年相較，各等級人數百分比差異不大，但今年A、B等級占比高於前4學年平均，C等級占比減少，F等級則約略相等。男女學生成績差異不大。

各題型得分率上，簡短對話得分率76.73%，圖片聽解73.25%，長篇聽解70.07%，對答66.49%，短文聽解62.81%。鄭中平表示，拿到A級的學生，上述5項得分率都達9成以上。

鄭中平分析，拿到C級的學生，在對答、短文聽解的得分率未超過5成，值得教育機關關注。

另外，高中英聽今年首度開放確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的輕症、無症狀考生應試。大考中心統計共有1614名確診考生，安排在居護考區應考。（編輯：管中維）1111103