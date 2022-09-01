大學繁星、申請管道校系英聽門檻 刪多增少

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（中央社記者陳至中台北1日電）112學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」管道採計高中英語聽力測驗校系清況揭曉，刪除檢定的學校多於增加，教育、外語校系刪除最多，專家認為與111學年度招生缺額大增有關。

根據大學甄選入學委員會8月31日在網站公布的112學年度檢定科目採計高中英語聽力測驗成績一覽表，「繁星推薦」共54系採計（與111學年度相比，15系刪除檢定，5系新增檢定）；「申請入學」共45系採計（13系刪除檢定、8系新增檢定）。這些統計不含新增校系和公費校系。

刪除英聽檢定的校系，多數與外語、教育領域有關。例如政治大學教育系、台北教育大學自然科學教育系、高雄大學西洋語文系等。

增加英聽檢定的校系相對較少，例如屏東大學幼兒教育系、社會發展系增列，但僅採C級（由低到高依序為F、C、B、A級）

靜宜大學有4個系組在申請、繁星都刪除英聽檢定，包括英語系一般組、繁星組，以及寰宇外語教育學士學位學程一般組、類繁星組。

靜宜大學教務長鄭志文接受中央社電訪坦言，受到少子女化衝擊，各系勢必須調整檢定標準，讓更多有潛力、學習態度的學生也有機會進入靜宜就讀。

不過鄭志文強調：「該放寬的略為放寬，該對準的更要對準。」因應108課綱的改革，大學必須更「接地氣」，招生策略要與高中課程對接。例如台中有高中力推自主學習，也有學校以社會研究為特色，校系選才時須注重學生在這些課程的表現。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，今年大學缺額創下新高，外語、教育校系災情尤其嚴重。分析其中原因，除了學生選系喜好外，也與校系設定的檢定門檻過高有關。

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藍天予表示，對大學來說，先把學生收進來，再想辦法補強英語能力，反而比較可行，畢竟高中本來就難做到高強度的聽力練習。對學生來說，除非讀的是文史哲校系，否則到大學一定會碰到原文書，還是得硬著頭皮去讀。

藍天予指出，目前只剩少數國立大學仍有英聽檢定，但有些校系設定C級，有檢定跟沒檢定也差不多。以高中英聽測驗的難度來說，B級也沒有太困難，檢定要設定到A級，才較有實質影響。（編輯：管中維）1110901