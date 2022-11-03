秋鬥機車隊啟動 由北而南宣講訴求反思民主

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秋鬥團體3日舉辦「逆風而行，反思民主」記者會，現場聚集約20台機車，插上象徵秋鬥團體的「鬥」旗，在記者會後將進行為期2天的機車遊行。中央社記者張雄風攝 111年11月3日

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（中央社記者張雄風台北3日電）社運團體秋鬥發起機車遊行，自今天起至5日由台北南下至高雄、屏東各縣市議會沿途宣講；預計將在5日下午於高雄市勞工局前舉辦秋鬥年度大聚會，以反思民主為主要訴求。

秋鬥團體舉辦「逆風而行，反思民主」記者會，現場聚集約20輛機車，插上象徵秋鬥團體的「鬥」旗，在記者會後將進行為期2天的機車遊行，從台北南下經桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市議會集結。

秋鬥成員、世新大學社會發展研究所教授黃德北會中指出，民進黨這幾年因為絕對權力下，也有絕對腐敗，許多團體在面對民進黨攻擊、網軍的夾擊下，噤聲不敢發言，只有秋鬥團體對統治階級「嗆聲」，所以今天定名為「逆風而行」。

黃德北說，從台北到高雄、屏東的機車遊行，會在沿途各地的縣市議會，召喚支持秋鬥的團體，一起發聲，向民進黨政府表達不滿；希望台灣人民能夠重新思考台灣民主的意義，為挽救和重建台灣的民主共同努力。

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反南鐵東移自救會會長陳致曉表示，總統蔡英文政府已創台灣歷史徵收面積土地最多、迫遷人數最多紀錄，且房價飆漲、低薪和惡修勞動基準法；國家根基在於要有共同想像，民進黨昨是今非，無法抵抗外力侵擾，應反思民主、打破黑箱。

秋鬥表示，機車南下沿途會宣講團體關注的主張，包含「反黑箱，要透明」、「反惡法，要自由」、「反貪腐，要清廉」、「反徵兵，要和平」、「反過勞，要加薪」、「反迫遷，要協商」，並邀請當地支持秋鬥理念的社運團體與候選人前來發言，批判當前黑箱政治。（編輯：管中維）1111103

秋鬥團體3日舉辦「逆風而行，反思民主」記者會，現場聚集約20台機車，插上象徵秋鬥團體的「鬥」旗，在記者會後將進行為期2天的機車遊行；將由台北南下至高雄、屏東各縣市議會沿途宣講。中央社記者張雄風攝 111年11月3日

秋鬥成員、世新大學社會發展研究所教授黃德北（中）3日在「逆風而行，反思民主」記者會中批評民進黨這幾年因絕對權力下，也有絕對腐敗，只有秋鬥團體對統治階級「嗆聲」，所以將活動定名為「逆風而行」。中央社記者張雄風攝 111年11月3日

社運團體秋鬥發起機車遊行，自3日起至5日由台北南下至高雄、屏東各縣市議會沿途宣講；預計將在5日下午於高雄市勞工局前舉辦秋鬥年度大聚會，以反思民主為主要訴求。中央社記者王騰毅攝 111年11月3日