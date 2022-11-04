台日4車站締結姊妹站2週年 共促鐵道觀光交流

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（中央社記者陳至中台北4日電）台鐵萬華站、礁溪站分別與日本近江鐵道多賀大社前站、伊豆箱根鐵道伊豆長岡站，締結姊妹車站滿2週年，今天舉辦紀念活動，台日代表共同促進鐵道觀光交流。

交通部台灣鐵路管理局發出新聞稿，萬華站與近江鐵道多賀大社前站、礁溪站與伊豆箱根鐵道伊豆長岡站，於2020年11月4日締結姊妹車站，今天滿2週年，分別於上午、下午舉辦友好紀念活動，日方由西武鐵道台北分公司總經理安田夏樹代表出席。

上午在萬華站舉辦的活動，安排歷史回顧影片，以路牌遞送、車票剪軋展現旅行的喜悅及友誼長存，以折鶴祈福台、日人民平安。下午礁溪站活動，則透過「台鐵鐵道風光攝影展」，呈現台灣各地區鐵道風貌。

台鐵局指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球觀光旅遊，近期疫情趨緩、國境解封，恢復榮景指日可待，希望藉由台日姊妹車站，促進疫情後的鐵道交流觀光。

根據台鐵局資訊，多賀大社前站是座熱門且具有神社古蹟的車站，伊豆長岡站則是著名溫泉觀光車站，與台鐵萬華站、礁溪站具有相近的歷史文化背景。（編輯：管中維）1111104