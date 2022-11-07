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北台灣氣溫漸回升 東北部防局部大雨

2022/11/7 08:20
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（中央社台北7日電）中央氣象局指出，今天北部、東北部及東部氣溫有稍回升趨勢；迎風面的大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，東北部並有局部大雨發生的機率，上午7時許發布宜蘭縣大雨特報。

氣象局表示，今天是24節氣的立冬，但因東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫有稍回升趨勢，清晨各地仍有涼意，各地低溫約攝氏19至21度。

預測白天高溫，北市、宜蘭及基隆北海岸23、24度，彰化以北及花東25至27度，雲嘉南高屏28至30度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，迎風面大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，中南部山區偶有零星飄雨，其它地區為多雲可見陽光的天氣。

另外，今日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有8至9級強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到東北季風影響，雲嘉南以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積。

其中，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1111107

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