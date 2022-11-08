倫敦WTM旅展 台灣館主打生態旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年英國倫敦WTM旅展（World Travel Market）7日至9日舉行，交通部觀光局駐倫敦辦事處設置台灣館以「生態旅遊」為主題，爭取歐洲旅客疫後來台觀光。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）2022年英國倫敦WTM旅展（World Travel Market）7日至9日舉行，交通部觀光局設置台灣館以「生態旅遊」為主題，融入台灣特有種生物、山林百岳及茶文化等豐富元素。

交通部觀光局駐倫敦辦事處為爭取疫後旅遊先機，攜手兩家台灣航空公司、5家旅行業者參加在倫敦ExCel國際會展中心（ExCel London）舉行的WTM旅展，向英國及歐洲各國業者宣傳台灣最新旅遊產品及資訊。

此次台灣館現場搭配虛擬實境（AR）互動體驗等活動，介紹多元地貌及生態動物，觀展者可與台灣藍鵲、台灣黑熊等特有種動物合影留念，彷彿置身在台灣山林中。

觀光局駐倫敦辦事處表示，台灣鳥類特有種的密度號稱亞洲第一，是聞名世界的賞鳥天堂；蝴蝶特有種繁多，也造就「蝴蝶王國」的美名。WTM台灣館上空吊點設計展現的就是台灣特有鳥類及蝴蝶，在空中隨展館空調氣流擺動飛舞，藉此讓更多歐洲旅遊業者及民眾認識台灣豐富的生態觀光資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局指出，英國居民訪台次數為歐洲之首，疫情前英國來台旅客人次連年成長，2019年達7萬6000人次，疫後因台灣前期防疫政策執行良好，受到國際矚目，歐洲掀起「台灣熱」，當地民眾與媒體更想認識台灣。因此兩國互訪人次近年雖受疫情影響停滯，但台灣觀光局仍持續開發更多深度旅遊景點與行程。

觀光局駐倫敦辦事處表示，WTM旅展活動現場將抽出台灣燈會熟悉旅遊大獎及華航倫敦來回機票。（編輯：馮昭）1111108