全聯：全支付會員拚年底破300萬 消費金額挑戰第一

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全聯旗下「全支付」上線兩個月註冊會員突破200萬，全聯總經理蔡篤昌（右）表示，全支付消費金額已擠進電子支付前3名，力拚年底衝至第1名、會員數達300萬。中央社記者曾智怡攝 111年11月9日

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（中央社記者曾智怡台北9日電）後疫情電子支付蓬勃發展，全聯旗下「全支付」上線兩個月註冊會員突破200萬，全聯總經理蔡篤昌表示，全支付消費金額已擠進電子支付前3名，力拚年底衝至第1名、會員數達300萬。

全支付僅上線2個月，會員數已超過200萬，觀察會員輪廓，男性占比34%、女性占比66%，30至59歲高含金量消費族群占比超過7成，消費實力明顯反應在代理收付實質交易金額，開業至今累計交易總金額達新台幣38億、10月單月累計達24億。

蔡篤昌指出，根據金管會所公布的8月份電子支付消費金額，全支付為第3名，但以全聯內部數據來看，10月單月消費金額是第2名（僅次街口），希望年底攀至第1名。

目前全聯不重複會員高達1300萬，其中有830萬戶轉換成PX Pay，而全支付會員有8成都是PX Pay升級而來。全聯主管說明，全聯會員轉換主因是全支付回饋較高，且全支付所獲福利點可轉換外用，上個月「家家購物節2022」檔期期間，全支付使用一度最高占總營業額3成，深具潛力。

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蔡篤昌表示，現在外通路有10萬個，為吸引更多年輕人等新客加入，將持續擴大合作通路，明年外通路目標達到40萬個。

全支付接下來將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭，以增加用戶黏著度，全聯說明，例如全支付最近與「好好證券」合作，類似網路銀行概念，讓消費者可用手機購買基金，目的也是希望全支付能變成「生活平台」，持續擴大轎車、簡易壽險推薦等生活類服務。（編輯：潘羿菁）1111109