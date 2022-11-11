台大學生發起校內小同遊 籲性別平權、同志友善

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣大學5個性別議題社團今天一同發起校內小同遊，呼應第20屆台灣同志遊行的主軸，希望解構性別框架，讓校內師生更重視性別平權和同志友善。

台大學生會性別工作坊、女性研究社、男同性戀研究社、浪達社、皮繩愉虐社等5個性別議題社團，共同籌辦今天的校內小同遊，以「靈長類視線．零框架實踐」為主題，呼應第20屆台灣同志遊行的主軸「無．限．性」。

台大學生會事後發布新聞稿指出，各社團代表今天並輪番在台大總圖書館前短講，台大女研及台大性工坊代表強調「以結盟取代認同」，要打破性別框架，不代表群體間沒有合作的可能，而是在交流差異、允許個人身分在不同框架中流動之際，看見相似的受壓迫經驗，攜手發聲。

男同性戀研究社及皮繩愉虐社代表則重視學生情慾多元自主，以及情感教育、親密關係教育。他們認為，唯有讓大家認識多元性別族群的存在，及多元情慾實踐的可能，才能彼此尊重共榮。

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聲援活動的台大社工系教授Ciwang Teyra，則以自身原住民同志認同經歷，訴說「原住民及同志兩個認同並存，我才得以完整」，強調看見族群與性別的交織性，也為原住民群體在性別運動中現身。

學生事後發出的新聞稿強調，校內小同遊著重探討情感教育、性別與族群、性別運動中的身分政治等議題，並訴求校園中的女同志活動空間，盼加速性別友善宿舍工程。（編輯：陳政偉）1111111