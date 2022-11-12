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空氣品質中部、雲嘉南、高屏亮橘燈 西半部背風擴散差

2022/11/12 11:31（11/12 12:07 更新）
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圖為台中市街景。（中央社檔案照片）
圖為台中市街景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）環保署空氣品質監測網資訊顯示，今天因環境風場偏東風，西半部空氣品質區在背風側，污染物易累積，中部、雲嘉南、高屏為橘色提醒等級，對敏感族群不健康，出門建議做好防護。

環保署說明，因環境風場偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；宜蘭、花東空氣品質區及澎湖為良好等級；北部、竹苗空氣品質區及馬祖、金門為普通等級；中部、雲嘉南、高屏空氣品質區為橘色提醒等級。

環保署也預測，接下來13日環境風場持續偏東風，仍是中部、雲嘉南、高屏空氣品質區為橘色提醒等級。

14日受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通，但中南部地區位於下風處，污染物易累積，依然是中部、雲嘉南、高屏空氣品質區為橘色提醒等級。（編輯：張芷瑄）1111112

環保署空氣品質監測網資訊顯示，12日中部、雲嘉南、高屏多處為橘色提醒等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署空氣品質監測網資訊顯示，12日中部、雲嘉南、高屏多處為橘色提醒等級。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
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