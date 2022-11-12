台南空氣品質不佳 市府成立防制指揮中心

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台南空氣品質不佳，環保局12日進行全市重點路段洗街，並加強灑水，以減少揚塵逸散。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）受到中部污染物南移影響，南台灣整體擴散條件又不佳，台南、善化及安南等測站空氣品質出現紅色提醒及橘色提醒，台南市政府已成立防制指揮中心，減緩空品惡化。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，中央氣象局已對台南市發布濃霧特報，14日前天氣型態是清晨易有局部濃霧，影響能見度及空氣品質。

環保局表示，每當「有霧、風速弱、大氣擴散條件差」，空品容易不良，清晨及上午尤需注意；若屬敏感族群，應減少上午在戶外劇烈活動及做好自我防護。

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環保局今天已加強全市44個重點路段共200公里洗街、污染源管制及通報60家排放大廠、99處大型營建工地減少排放，加強灑水，查核人員也會稽查工業區，工務局、區公所等單位暫停使用吹葉機，農民勿露天燃燒，且利用臉書（facebook）、跑馬燈、大型路口電視牆宣導空品狀況及自我防護。

環保局表示，台南秋冬季節空品不良，大部分PM2.5污染物非來自台南市，但環保局平時執行許多降低污染物管制措施，包括廢木屑循環再利用，成立木料銀行，將廢木屑鋪設於農地與工地裸露地，減少揚塵逸散。（編輯：郭諭儒）1111112