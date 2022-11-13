組建台印學術鏈計畫 學術界組團赴印度交流

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國科會「組建台印學術鏈」計畫團隊，11日至16日訪問印度。圖為計畫主持人方天賜（左3）、台灣印度協會秘書長李思嫺（右1）12日在印度金德爾全球大學參加「印太中的台印」研討會。中央社記者林行健哈雅納省索內帕特城攝 111年11月13日

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（中央社記者林行健新德里13日專電）國家科學及技術委員會「組建台印學術鏈」計畫團隊，目前在印度進行5天訪問，展現台灣對於印度-太平洋地區發展的重視，創造更多深入交流空間。

訪團由計畫主持人清華大學印度中心副主任方天賜與協同主持人政治大學國家發展研究所副教授魏玫娟帶領，於11日抵達德里，預計停留至16日，團員包括台灣印度協會秘書長李思嫺、清華大學兼任助理教授徐淑賢等人。

他們將拜訪智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）、喜夫南達大學（Shiv Nadar University）人文社會學院與尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際研究學院等單位。

「組建台印學術鏈」計畫是在「新南向政策」推出後，為增進台灣與印度相互瞭解而設立。

方天賜表示，這次出訪是以學術機構交流為主軸，希望把近年來台灣對於印度的研究成果帶到印度，與當地學人分享台灣視角的觀察，強化台印之間學術知識的溝通與經驗分享。

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方天賜補充，訪團也會邀請印度智庫及學界人士於明年初訪台，與台灣的學者及研究員進行交流，未來也希望執行共同研究計畫，

訪團昨日於哈雅納省（Haryana）索內帕特（Sonipat）的印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）參與「印太中的台印」（India-Taiwan in Indi-Pacific）研討會，針對外交政策與國際關係、國家發展、國家安全研究、身分認同與文化交流等主題進行論文發表與意見交換。（編輯：高照芬）1111113

國科會「組建台印學術鏈」計畫主持人、清華大學印度中心副主任方天賜，12日在印度金德爾全球大學參加「印太中的台印」研討會。中央社記者林行健哈雅納省索內帕特城攝 111年11月13日